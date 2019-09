Un premiat documental feminista a la Filmoteca

Dolors Font

18.09.2019 | 04:00

"WOMANHOOD"Títol orig.: "In search. A journey to womanhood". Alemanya-Bèlgica-Kènia, 2018. Dir.: Beryl Magoko. Documental. Filmoteca. Club Catalunya. VOSC.Aquesta nit es reprenen les sessions de la Filmoteca amb l'estrena del premiadíssim documental "Womanhood", que tracta del tema de la mutilació genital femenina, una pràctica salvatge habitual en alguns països africans que afecta cada any tres milions de nenes, ...