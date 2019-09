Minyons van ser només colla de vuit a Altafulla

S. P.

18.09.2019 | 04:00

La colla castellera Minyons de Terrassa no va poder portar dissabte el tres de nou amb folre a Altafulla, castell que era l'objectiu principal per l'actuació en aquesta localitat del Tarragonès. El motiu? La manca d'assistència de castells de la colla. "De fet és la segona actuació consecutiva que ens estem trobant amb aquest problema", comenten fonts de la colla.Tot i això, van aprofitar l'actuació "per rodar castells que en teoria haurien de pujar un pis més per les diades que s'apropen, com ...