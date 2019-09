Marc Ribas estrena avui la tercera temporada de "Joc de cartes" (TV3)

Redacció

18.09.2019 | 12:15

Aquesta nit, a les 22.35 hores (TV3), el cuiner terrassenc Marc Ribas torna amb la tercera temporada de "Joc de cartes", el concurs en què quatre restaurants catalans amb un mateix tipus de cuina i d'una zona determinada competeixen per ser els millors i guanyar un premi de 5 mil euros per invertir al seu local.

Avui, "Joc de cartes" buscarà la millor hamburguesa de Barcelona. Rare Burguer & More, Timesburg, La Royale i l'Empanat seran en aquesta ocasió els locals que concursaran al programa.