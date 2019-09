Castellers brinden a la diada Emili Miró un 4 i un 3 de 8

15.09.2019 | 16:25

La XXV Diada de Castells al Raval en homenatge a Emili Miró, que va ser fundador i president de Castellers de Terrassa, ha brindat construccions de gamma alta però no s'han aconseguit tots els reptes previstos. Els Castellers de Terrassa han completat un 4 de 8, un 3 de 8 i han carregat el 2 de 8 amb folre però aquest últim s'ha desplomat en baixar.

El president dels blauturquesa, Joan Francesc Cortés, ha felicitat a tota la colla per la seva implicació. Respecte al programa, Cortés ha dit que "l'objectiu proposat era molt ambiciós i que malgrat que es volia tornar a intentar el 2 de 8 amb folre al final s'han rebaixat les expectatives perquè no hi ha hagut prou quòrum i hem fet un 2 de 7". La colla amfitriona ha tingut com a convidats a Xiquets de Reus i els Marrecs de Salt. Els primers han fet un 3 de 8, un 4 de 8 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Salt hi han construït un 5 de 7, una torre de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Les colles han inaugurat i han tancat l'actuació amb diversos pilars.