Castellers de màxims a la Diada de l'Avi Miró

Santi Palos

14.09.2019 | 04:00

Des de 1996 fa que els Castellers de Terrassa no descarreguen, en una mateixa actuació, el quatre de vuit, el tres de vuit i el dos de vuit. A la Festa Major d'aquest any van completar el quatre i el tres, però no es van veure amb cor d'aixecar el dos de vuit, que va haver de ser de set. Des de llavors, "hem estat treballant força, i pensem que aquest diumenge, a la Diada de l'Avi Emili, podem assolir aquest gran repte", va afirmar ahir al vespre el cap de colla, ...