L'Associació El Maestrat dedica a Ramon Daví la Festa de la Verge de Vallivana del dia 22

11.09.2019 | 04:00

L'Associació Cultural El Maestrat a Terrassa ja té enllestida la programació de la Festa de la Verge de Vallivana d'aquest any, i a la venda els tiquets pel dinar (al preu de 26 euros per persona, 18 pels nens, en el telèfon 678 34 17 54). Els actes en honor a la patrona de l'entitat es faran el dia 22 d'aquest mes. Començaran a les 10.30 del matí, amb una trobada de socis i simpatitzants i un concert de la coral Les Veus de les Carenes de Can Turu, de Viladecavalls, al local de la parròquia de la Sagrada Família (c/Faraday, 110). A la mateixa parròquia, a les 12.30 se celebrarà la missa. L' hotel Don Candido acollirà, a partir de les dues de la tarda, el dinar de germanor. La Festa de la Verge de Vallivana, en aquest any del 103 aniversari de la creació de l'Associació del Maestrat a Terrassa, estarà dedicada a la memòria de Ramon Daví Rius (Caldes de Montbui, 1928-Terrassa, 8 de juny de 2019). Ramon Daví va ser un membre molt actiu de l'entitat des de finals de la dècada de 1950 fins a la seva mort. Va tenir diversos càrrecs a la junta, i en fou el president entre els anys 2000 i 2018 (i després, el president honorari).