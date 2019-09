TV3 estrena "L'enigma Verdaguer" filmat en part a Terrassa

Pere Arquillué, com a bisbe Morgades, amb Ernest Villegas, com a Verdaguer.

10.09.2019 | 12:18

Aquest dimecres, diada de l'11 de setembre, a les 21.55 hores, TV3 estrena la pel·lícula per a televisió "L'enigma Verdaguer", dirigida per Lluís Maria Güell i protagonitzada per actors de renom com Ernest Villegas en el paper de Jacint Verdaguer; Pere Arquillué, Roger Casamajor, David Marcé, Diana Gómez, Laia Manzanares, Clara Segura i Bea Segura.

Un dels escenaris del telefilm està situat a Terrassa: la masia de Can Font de Gaià es va transformar per uns dies en casa familiar de Verdaguer. A més destaca la participació vallesana de Pere Arquillué, en el personatge de bisbe Morgades.