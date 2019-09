El terrassenc Enric Hernández, nou cap d'Informació de RTVE

Televisió

10.09.2019 | 12:18

TVE Catalunya va presentar les novetats de la nova temporada amb la presència de Carles Gonzàlez, director de TVE Catalunya i del terrassenc Enric Hernández, director d'Informació i Actualitat de RTVE a Madrid. El periodista egarenc, que va ser exdirector d'El Periódico de Catalunya, ocupa des d'aquest setembre el nou càrre, una figura de nova creació que s'encarregarà de coordinar la informació entre els diferents canals i emissores de RTVE. "Estem treballant perquè tot el cabdal de talent de TVE Catalunya i Ràdio 4, serveixi per vestir una oferta cada vegada més competitiva i que compleixi amb els objectius de servei públic de RTVE". A més, va avançar que aquest dimecres, per primera vegada a La 2, es retransmetrà en directe la Diada Nacional de Catalunya en català. "Creiem que RTVE Catalunya ha d'estar on passen les coses, on hi ha la notícia. Seguirem fent passes, tant en el terreny de la informació com el de l'entreteniment, on hi ha un espai per construir el que volem que sigui la televisió de tots", va dir.