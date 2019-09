Antena 3 estrena "Cocina abierta de Karlos Arguiñano"

Televisió

09.09.2019 | 11:44

La nova temporada porta aquest dilluns a Antena 3 el programa diari "Cocina abierta de Karlos Arguiñano" amb el fitxatge de Joseba Arguiñano, fill del popular cuiner. Joseba acudirà per preparar plats fàcils per als qui els agrada menjar bé però tenen poc temps per cuinar.

El programa canvia de nom per adaptar-se a les seves noves seccions, però mantindrà l'esperit de format de sempre. Una altra novetat la protagonitza Ainhoa Sánchez qui a més d'aportar informació nutricional s'ocuparà de "L'amanida del dia".