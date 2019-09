Minyons volen fer la millor actuació mai vista a Sabadell

Minyons, a l'actuació de la Festa Major d'aquest any.

Santi Palos

07.09.2019 | 04:00

"Ens la plantegem com una actuació molt important. Tenint en compte que aquest any no hem anat a la Diada de Sant Fèlix, volem apretar aquest diumenge a Sabadell", explica Arnau Boada, cap de colla de Minyons de Terrassa, sobre la cita de demà (a la plaça Sant Roc, a les dotze del migdia) a la població veïna. Després del parèntesi estival, la colla porta quatre actuacions, i només un castell de nou , i a Sabadell vol pujar ...