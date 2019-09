Les vint obres finalistes del Premi Ricard Camí ja es poden veure al Centre Cultural

05.09.2019 | 04:00

Un total de 138 quadres s'han presentat a l'edició d'aquest any del Premi BBVA de Pintura Ricard Camí. El jurat n'ha seleccionat vint, que des d'avui s'exposen al Centre Cultural Terrassa. El proper dia 17, a les set de la tarda, una d'aquestes obres serà proclamada guanyadora d'aquest premi, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) amb el suport de BBVA, i un dels més ben dotats del país (12 mil euros per l'artista i 8 mil per a la seva promoció a través d'una exposició individual). Cèlia del Diego (presidenta de l'Associació Catalana de Crítics d'Art), Teresa Blanch (historiadora de l'art), Montse Badia (directora artística de Cal Cego), Pere Llobera (artista) i Adrià Fornès (director del Centre Cultural ) són els membres del jurat d'aquesta edició, la número setze, del Premi Ricard Camí, que s'ha renovat aquest any. L'exposició dels finalistes es podrà veure fins al 6 d'octubre.