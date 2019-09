L'Ateneu organitza una ruta per Sabadell sobre Juan Gómez i la revista Can Oriach

05.09.2019 | 04:00

Ferran Peña conduirà dissabte un itinerari pel barri sabadellenc de Ca n'Oriac, organitzat a través de l'Ateneu Terrassenc, i centrat en la figura de Juan Gómez García (1945-1971). El punt de trobada és la plaça del Farrell, a les onze del matí. Juan Gómez fou "un intel·lectual sorgit dels mitjans obrers del barri de Ca n'Oriac" i "alguns dels seus escrits resulten imprescindibles per conèixer aquest barri i el Sabadell de l'època", explica Peña. Malgrat que va morir molt jove (a 26 anys, arran d'un accident de trànsit), Juan Gómez va deixar un bon nombre de textos d'anàlisi polític i sociològic (a la revista Can Oriach n'hi publicà vint-i-tres entre 1866 i 1971), amb influències del pensament d'Antonio Gramsci o Alfonso Carlos Comín. La seva figura va sortir de l'oblit amb l'edició del llibre "Sabadell (1966-1978). El barri de Ca n'Oriac i la revista Can Oriach. En memòria de Joan Gómez" (2003).