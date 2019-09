Primera mostra fotogràfica de bolets al CET

04.09.2019 | 04:00

Des d'aquest dilluns i fins al pròxim 30 de setembre, el Centre Excursionista de Terrassa (CET) acull una mostra fotogràfica de bolets de Sant Llorenç del Munt. Segons ha explicat Antoni Comellas, participant en l'exposició, és tracta de la primera que es fa sobre aquesta temàtica i indret en molt de temps pel que han considerat que pot ser la primera de les últimes dècades. La mostra reuneix unes 45 imatges de la riquesa d'aquest producte que es pot trobar a la muntanya del massís que tenim tan a prop de la ciutat. Les fotografies són de diversos autors. L'exposició està organitzada per la secció de ciències naturals de l'entitat. S'ha activat ara i, cal dir que és un bon moment. La tardor és temps de bolets, per la qual cosa suposa un valor afegit per totes les persones que són amants d'aquest producte, i també d'aquelles que gaudeixen sortint al bosc i trobar-los per consum propi.