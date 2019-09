"Planta baixa" de Ricard Ustrell, principal novetat de tardor a TV3

Nova temporada a TV3

04.09.2019 | 11:49

La televisió pública catalana TV3 va presentar ahir dimarts la seva nova temporada de tardor reforçant l'aposta pels continguts d'informació amb l'estrena de "Planta baixa", el nou programa d'actualitat social i política dirigit i presentat pel periodista Ricard Ustrell.

Juntament amb el director de TV3, Vicent Sanchis, Ustrell va donar a conèixer alguns detalls del seu programa, que arrencarà el pròxim 16 de setembre, i va presentar la resta de la graella tardorenca de la cadena, on es mantenen molts dels programes del curs anterior com "Joc de cartes", presentat pel cuiner establert a Terrassa Marc Ribas; "Els matins", "Tot és mou", "Està passant", "Com si fos ahir","Polònia", "FAQS" o "El foraster", entre altres.

A més de "Planta baixa", que el mateix Sanchis va qualificar com "la gran estrena i l'aposta més important de la temporada", unes altres de les novetats de la graella són el nou telenoticias matinal presentat per Ariadna Oltra, la sèrie "fosca" de policies "La Sala", el programa "El suplent", on quatre famosos es convertiran en professors suplents d'assignatures alienes als seus àmbits, o la docuserie sobre mercats municipals "Gent de mercats".

Sobre el seu programa, Ustrell va explicar que l'objectiu és "traslladar les queixes de la ciutadania a la política, i no al contrari" i "aportar un punt de vista jove, inèdit i modern del que passa a Catalunya". El programa, que per a fer honor al seu nom vol ser "un pis amb les portes sempre obertes i a peu de carrer", comptarà amb noves cares del periodisme català però també recuperarà a vells coneguts de la cadena com el periodista Carles Francino, que tindrà un espai setmanal.

El director de la cadena ha posat en relleu la consolidació de TV3 com a "referència necessària per a interpretar la realitat amb una informació rigorosa i veraç" i ha destacat la continuïtat de programes que són una "rara avis" en la franja de màxima audiència com són "Sense ficció" i "30 minuts" que aquest any compleixen 10 i 35 anys, respectivament.

Altres continguts que seguiran aquesta nova temporada són "AMP?", "Els meus parells", "Katalonski", "Al Cotxe", "Cuines", "Atrapa'm si pots" o "Zona zàping".