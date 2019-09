Pepa Plana i Noël Olivé, visibilitat femenina

José Antonio Aguado, professor del INS Viladecavalls i cofundador i director de la Companyia 8

04.09.2019 | 04:00

"Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón" ens deien els pallassos de la tele que eren homes. Els números no canvien, amb el pas del temps, el que es renova és la forma d'afrontar l'art d'aquest navegant de les emocions que és el Clown.Pepa Plana (Premi Nacional de Cultura 2014) va ser una pionera en això de posar-se el nas de pallassa i fer de clown per a adults demanant visibilitat per a les dones pallasses. Trenta anys de ...