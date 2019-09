Miki Núñez anuncia la data de llançament del seu primer disc

03.09.2019 | 12:27

El cantant terrassenc Miki Núñez, ex concursant d'Operación Triunfo 2018 i representant espanyol al Festival d'Eurovisió d'enguany, publicarà el seu primer àlbum el pròxim 13 de setembre. El jove de Can Palet ha anunciat a través de les xarxes socials que el disc es titularà "Amuza". El treball inclourà, entre altres cançons, "Celébrate", el single que Núñez va llançar a finals de juny. "Després de molts mesos de feina, el divendres 13 de setembre surt 'AMUZA', el meu primer disc. Aviat us explicaré el perquè d'aquest nom, el perquè de les cançons, el perquè de les col·laboracions, qui m'ha ajudat... I en res, DATES DE LA GIRA", ha escrit l'egarenc.