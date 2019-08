"Quien a hierro mata", Narcotràfic a Galícia

CINEMA

31.08.2019 | 04:00

De Paco Plaza, amb guió de Jorge Guerricaechevarría, és un thriller de revenja que té com a rerafons el tràfic de drogues a Galícia.L'acció arrenca quan un "capo" de la droga, vell i malalt, surt de la presó i ingressa en una residència d'avis. Ell no ho sap però el germà de l'infermer en cap del centre va morir d'una sobredosi.Luis Tosar, magnífic com sempre, és l'infermer venjatiu i el fil conductor d'una història amb més silencis que acció pròpiament dita. No és un thriller típic però sap ...