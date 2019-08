"Cal que els pares eduquin als fills en l'ús de les pantalles, anem a l'abisme"

joan carles folia coach amb més de cinquanta conferències el darrer curs

29.08.2019

Mestre, llicenciat en Educació Física i des de 2004 va iniciar el seu camí com a coach. El terrassenc Joan Carles Folia fa 30 anys que es dedica a treballar amb persones. Els seus inicis com a professor, el seu pas per l'administració i la creació de les seves empreses dedicades al sector de l'àmbit educatiu i esportiu així com la seva formació i consulta privada de coaching li permeten oferir xerrades a equips directius d'empreses, escoles, ajuntaments i l'ajuda individualitzada). En aquest ...