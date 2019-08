Huracans i cocodrils

24.08.2019 | 04:00

"Infierno bajo el agua", de Alexandre Aja, és una pel·lícula sobre un huracà de categoria 5 que provoca inundacions i una invasió de cocodrils assassins. A la banda sonora sona "See you later, alligator" (aquí la coneixem com "Hasta luego, cocodrilo"), cosa que deixa clar que ni ells se la prenen seriosament. Kaya Scodelario interpreta la protagonista, una noia que queda atrapada en un sòtan amb el seu pare (Barry Pepper). Els efectes especials són normalets i el guió és tan simple com ximple ...