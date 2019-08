Els Castellers tornen forts

Jordi Guillem

24.08.2019 | 04:00

Després de les vacances d'estiu, els Castellers de Terrassa van reprendre ahir els assajos amb la vista fixada a la segona part de la temporada. Els blau turquesa l'encaren amb el desig de consolidar els èxits assolits en el primer tram i també per aconseguir noves fites. Els objectius dels del carrer Pasteur passen per consolidar el tres i quatre de vuit, descarregant-los el màxim de vegades possible. Tenen també com a fita el dos de vuit amb folre, un castell del qual n'han fet ja bones ...