Dones nues en el renéixer de Lydia Cazorla

Laura Mangas

24.08.2019 | 04:00

Lydia Cazorla estrena el pròxim 7 de setembre la seva primera exposició fotogràfica, i ho fa a casa seva, a Terrassa. La Casa Soler i Palet, dins el cicle Art Terrassa 2019, ofereix una desena de fotografies de l'artista local. Una mostra batejada amb el títol "Welcome to life", que ha suposat també un renéixer per a Cazorla.L'exposició és un petit tastet d'una sèrie de fotografies que l'artista ha anat fent al llarg dels últims quatre anys. Mostren dones nues fotografiades en cases que elles ...