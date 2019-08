"Chicos buenos", Comèdia preadolescent

24.08.2019 | 04:00

de Gene Sputnitsky, és una comèdia "gamberra" sobre tres nens de 12 anys que volen saber-ho tot sobre els petons, les drogues, l'alcohol, les paraulotes i el món dels adults. No se'ls acut res més que robar un dron i, com que el perden, viuen una aventura esbojarrada per recuperar-lo.Té un tipus d'humor expressament groller, en la línia de títols com ara "Supersalidos", perquè va adreçada a un públic adolescent addicte a aquesta mena de pel·lícules. El guió, d'altra banda, és més una successió ...