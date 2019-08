Torna un clàssic dels 80

17.08.2019 | 04:00

"Los Goonies" (1985) torna a les pantalles per temps limitat després de ser inclosa en el catàleg d'obres mestres del cinema que s'han de preservar per a la posteritat. És una pel·lícula d'aventures per a adolescents en la que un grup d'amics troba el mapa d'un tresor pirata. La va dirigir Richard Donner a partir d'un guió de Steven Spielberg i Chris Columbus. En el seu moment, un dels protagonistes, Sean Astin, va ser premiat com a millor artista jove mentre els seus companys de repartiment ...