Sala Versus Glòries, les comèdies d'agost

josé antonio aguado

17.08.2019 | 04:00

OM cada estiu el mes d'agost es converteix en un desert teatral a la cartellera, només hi ha un parell d'oasi escènics a Barcelona. Avui els nostres passos ens han portat a la Sala Versus Glòries, una petita sala que ara està gestionada per un grup d'actors amb molt d'entusiasme, fantasia, imaginació, només cal que els acompanyin els espectadors.Aquest estiu aposten per la comèdia amb dos espectacles en cartell: El funeral de Mary-lin una obra de Pere Anglas, actor, guionista de TV, director ...