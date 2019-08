Marc Ribas busca el millor restaurant amb piscina

Televisió

14.08.2019 | 12:39

Amb aquesta calor no hi ha millor pla que banyar-se a la piscina i, tot seguit, fer un bon àpat. A "Joc de cartes estiu" (aquest dimecres a la nit a TV3) ho posaran fàcil; en Marc Ribas s'ha posat el banyador disposat a trobar el millor restaurant amb piscina de l'entorn de Barcelona.

El refrescant recorregut començarà al Port del Fòrum, on es farà parada al Go Beach Club, un espai capitanejat per Mercè Bosch i Verónica Ruiz, dues dones amb empenta que gestionen un complex d'oci de 4.500 metres quadrats.

Continuarà amb una remullada al Key Montjuïc, un restaurant familiar i tradicional propietat de Rosa Teixidó i el seu fill, Oriol Iranzo, ubicat a les instal—lacions del Club Natació Montjuïc. La ruta s'acabarà a Castelldefels, al Distinto Restaurant, situat dins del Club de Tenis Andrés Gimeno, on els rebran el propietari del restaurant, Ramón Segura, i Oriol Moyes, coordinador esportiu.