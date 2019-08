Tatxo Benet projecta un "museu de la llibertat" amb gairebé 60 obres censurades

Art

12.08.2019 | 12:02

"Presos polítics de l'Espanya contemporània", 24 fotografies de Santiago Sierra que van ser retirades de la fira ARC fa any i mig, van iniciar la col·lecció de "art censurat" de Tatxo Benet, que ja posseeix prop de 60 obres que exposarà a partir de 2020 en un "museu de la llibertat".

Benet, soci fundador al costat de Jaume Roures de Mediapro, acaba d'adquirir per a la seva col·lecció l'escultura d'una esclava sexual coreana de la II Guerra Mundial l'exhibició de la qual ha estat prohibida per les autoritats japoneses, ha explicat a EFE l'empresari i periodista.

Es tracta d'un bronze pintat de 1,45 metres d'altura, "Statue of a girl of peace", dels artistes i activistes coreans Kim Eun-Sung i Kim Seo-Kyung, que col·loquen figures semblants -unes dempeus, altres assegudes- en llocs pròxims a seus diplomàtiques japoneses.