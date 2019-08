"Amor a segunda vista", Fantasia romàntica

09.08.2019 | 18:38

d'Hugo Gélin, és una preciosa comèdia romàntica amb tocs fantàstics, amb certs punts de contacte amb altres títols recents com "Yesterday" (però amb música clàssica) i "Sin fin" (però sense drama) o amb la sèrie de TV3 "Si no t'hagués conegut".Raphaël, el protagonista, és un popular escriptor de ciència-ficció que un dia es desperta en un món alternatiu on és un desconegut. La seva dona, en canvi, és molt famosa però en aquest nou univers ella ni és la seva dona ni es recorda d'ell. Per tant, ...