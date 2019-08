L'Amaia de Minyons de Terrassa participa a "Obrint plaça" de TV3

Televisió

09.08.2019 | 10:38

Aquest dissabte, a l'espai "Obrint plaça" de TV3 (14.00 hores) es parlarà de com afrontar el pas del temps i el fet de fer-se gran en activitats com l'esport o el món casteller. Una de les protagonistes és una terrassenca, l'Amaia dels Minyons de Terrassa, qui explica com després de 30 anys d'activitat castellera ha hagut de baixar molt la seva dedicació als castells.

Amb una psicòloga del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat el programa analitzarà la millor manera que un esportista d'elit pot acceptar la fi de la seva carrera professional.