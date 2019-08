Televisió

08.08.2019 | 11:34

L'il·lusionista Antonio Díaz, conegut com El Mago Pop, viatja a París per no perdre l'oportunitat de sorprendre turistes i parisencs mentre espera trobar-se amb Alba Guilera, una actriu catalana que viu a la capital francesa i que actualment treballa al Louvre. Ella li explicarà perquè "La Gioconda" és un dels quadres més famosos del món. Serà al programa "Res és impossible", que TV3 emet aquest dijous a les 21.55 hores.