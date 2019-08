Marc Ribas busca el millor restaurant de famosos per Catalunya a TV3

Televisió

07.08.2019 | 11:41

Aquesta nit, a la segona entrega de "Joc de cartes estiu", el xef Marc Ribas, establert a Terrassa, visitarà tres establiments a la recerca del millor restaurant regentat per famosos. Primer tornarà a Tossa de Mar per assaborir els arrossos de Casa Andrés, regentat pel model internacional Andrés Velencoso i la seva germana Sílvia.

Després farà parada al cor de Barcelona per endinsar-se en un restaurant japonès que han obert les germanes Ruth Jiménez (presentadora de televisió) i Rebeka Brown i, finalment, acabarà la ruta a Sant Cugat del Vallès per descobrir la creativitat d'un altre japonès, el Sugoi, on l'acollirà la propietària Gemma Mengual, medallista olímpica i la seva germana Bàrbara, sòcia i gerent.