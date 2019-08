Antena 3 estrena "El juego de los anillos" amb Jorge Fernández

Televisió

07.08.2019 | 11:41

Tres parelles, diverses preguntes projectades en una gran pantalla i un suculent premi en metàl·lic. Sembla senzill però no és així i la cosa es complica quan només s'ha de saber la resposta correcta sinó també on es troba a la pantalla. És la mecànica d'"El juego de los anillos", el nou concurs que Antena 3 estrena aquest dimecres a la nit i que estarà presentat per Jorge Fernández, un dels grans noms de l'entreteniment a la televisió i que porta 13 anys consecutius a "La ruleta de la suerte".