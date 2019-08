El terrassenc Xavier Bertran, explorador a "Lokus day"

Televisió

06.08.2019 | 11:33

Segona entrega de "Lokus day", el programa d'esquetxos d'humor dirigit per l'actor terrassenc Xavier Bertran. En aquest episodi el telespectador coneixerà el Tigre's Team, un equip d'exploradors esbojarrats, liderats per Tigre Ulloa. També descobrirà alguna de les mesures noves de l'ordre religiosa Lokus Day, que segueix els dictats del Papa Chimpum. I veurà com el Caballero Turrai comença la instrucció del seu deixeble.

D'altra banda l'actor terrassenc protagonitza la secció de "Converses" del suplement Gent DT d'aquest dissabte.