Una preciosa història d'amor

03.08.2019 | 04:00

"Remember me", de Martín Rosete, és la història d'un home que ingressa en una residència d'avis per estar al costat de la dona que va ser el gran amor de la seva vida. Ara ella té Alzheimer i no es recorda d'ell. No sabem què pensaran els metges del tractament que donen els guionistes de la pel·lícula al tema de la malaltia però com a història d'amor és preciosa, combina molt bé la tendresa amb l'humor i, a més, està magníficament interpretada per Bruce Dern, ben acompanyat per Brian Cox, ...