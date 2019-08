El grup ornitològic del CET vol fer més educació ambiental

Santi Palos

03.08.2019 | 04:00

Enganyapastors, perquè el seu plomatge blanc i negre, i el seu costum d'aclofar-se al sòl, encongir el cap i aclucar els ulls, fa que es confongui amb el terra del bosc, que no es distingeixi de l'entorn, es diu una espècie d'ocell que hiverna a l'Àfrica tropical i ve a passar l'estiu a Catalunya. Alguns exemplars trien l'entorn de Terrassa, on, amb una mica de sort i de paciència, es poden veure o, si més no, escoltar el cant que fan al capvespre i a la nit. Un cant greu, llarg i amb alt i ...