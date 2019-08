Documental sobre pop sud-coreà

03.08.2019 | 04:00

"BTS Bring the Soul. The movie" és un documental sobre el grup coreà de pop i hip hop BTS, creat l'any 2013 i molt premiat al seu país. A la pel·lícula, els membres de la banda expliquen les seves històries personals i rememoren les experiències viscudes en la seva darrera gira mundial. Combina les entrevistes, filmades a París, amb imatges dels diversos concerts. La pel·lícula ha estat produïda per ells mateixos i s'estrenarà simultàniament a gairebé tot el món. (Cinesa, a partir de ...