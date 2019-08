Pep Pla versus Miriam Iscla

La butaca

José Antonio Aguado, professor del INS Viladecavalls i cofundador i director de la Companyia 8

01.08.2019 | 04:00

Abans que es faci fosc de Hattie Naylor comença amb una nena que vol travessar el sol, d'alguna manera anticipa aquest viatge cap a l' obscuritat que inicia Anna, la protagonista d'aquest monòleg, interpretat per Miriam Iscla i dirigit per Pe Pla. L'obra oscil·la entre la innocència d'una nena, Maria, molt imaginativa que pensa que quan plou els núvols pixen i una mare tossuda que s'aferra a la relació amb la seva filla i la passió per la seva ...