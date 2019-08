Televisió

01.08.2019 | 12:28

Antonio Díaz, l'il·lusionista conegut professionalment com El Mago Pop, torna aquesta nit a TV3 (21.55 hores) amb nous capítols de "Res és impossible". Avui visitarà Manchester, on coneixerà un dels seus ídols de sempre, l'entrenador de futbol Pep Guardiola, i també el jugador Kun Agüero. A cada ciutat per on passi, El Mago Pop interactuarà amb famosos i persones anònimes i protagonitzarà un gran truc final.