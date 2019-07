El xef terrassenc Marc Ribas torna a presentar "Joc de cartes estiu"

Redacció

31.07.2019 | 12:18

El cuiner egarenc Marc Ribas comença avui (TV3, 21.55h) un nou viatge per diversos restaurants de Catalunya en l'edició estiuenca del programa "Joc de cartes". En la primera entrega, Ribas buscarà el millor restaurant entre les vinyes del Priorat. El programa passarà per Cornudella de Montsant, on trobarem Jaume Giral i Rafel Muria, responsables de la gestió i la cuina del Quatre Molins, un restaurant que barreja producte de proximitat i modernitat. A la mateixa localitat dos vells coneguts d'en Jaume, Joan Rocamora i Dana Zamfir, mostraran la cuina tradicional d'El Bassot, restaurant del qual són propietaris. El recorregut acabarà a Margalef, on Frank Ferrero i Chayya García ens endinsaran en el seu particular món de creativitat a la Fonda Margalef. En les pròximes edicions, el programa buscarà el millor restaurant amb piscina o regentat per famosos