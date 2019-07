Tangos, boleros i ranxeres al Cafè de l'Aula

31.07.2019 | 04:00

L'estiu no atura els concerts al Cafè de l'Aula. Divendres passat, en aquest establiment del carrer Volta hi ha actuar Reinventando Voleo va oferir un viatge musical per Amèrica Central i del Sud. Tangos, boleros, ranxeres i versions de temes de la nova cançó llatinoamericana van ser cantats per Neus Martínez, amb l'acompanyament de Joan Gerard Torredeflot (violí) i José Miguel Galera (guitarra), en un concert amb esperit d'homenatge a la vida i l'amor i de viatge sonar per Llatinoamèrica Dissabte, al Cafè de l'Aula hi va actuar Michele Faber, una pianista nord-americana de jazz, amb un repertori de standards.