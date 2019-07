Magda Sarrión i Toni Antolí volen tenir 15 mil punts de llibre

Santi Palos

30.07.2019 | 04:00

Els elements utilitzats per marcar la pàgina en què hem deixat la lectura i hem de reprendre-la són tan antics com els còdex, els llibres antics escrits a mà que, de manera definitiva a l'Edat Mitjana, van substituir els rotllos. Fou al segle XVI que van aparèixer els primers punts de llibre independents (no cosits a l'enquadernació). A mitjans del XIX van començar a produir-se en sèrie, i molts aviat tingueren els seus primers ...