La Fundació Rafael Benet cataloga una nova obra inèdita del pintor terrassenc 

La Fundació Rafael Benet acaba de descobrir i catalogar una obra d'aquest pintor (i també historiador de l'art) terrassenc que no era coneguda. Es tracta d'una composició floral de mides 56,5 x 48 cm, que porta la data de 1937, l'any en què Rafael Benet (Terrassa, 1889-Barcelona 1979), a l'exili, es traslladà del Rosselló (Catalunya francesa) a Bèlgica, on molt probablement va pintar aquest quadre. "Possiblement, va ser una de les pintures exhibides per Benet el maig de 1938 a la històrica Galeria Breckpot d'Anvers, on abans que ell hi havien exposat Delvaux, Vlamink i Wouters, entre molts d'altres. Aquella mostra de Benet va merèixer els elogis del crític literari i artístic del diari La Métropole, Hubert Colleye, on en l'edició del 15 d'aquell mes, considerà les seves composicions de flors impressions visuals d'una extrema delicadesa", explica la fundació. És una peça representativa del treball de Benet a l'època que va viure a Bèlgica, entre 1937 i 1939. En una entrevista publicada a la revista Serra d'Or, el setembre de 1968, Benet explicava la influència que rebé d'un pintor jove d'Anvers que feia flors seguint l'empremta d'Odilon Redon (postimpressionista i simbolista) i de la tradició pictòrica flamenca. El quadre, sense títol, està signat i datat per l'autor a l'angle inferior esquerre. El maig, la fundació va catalogar una altra obra inèdita, també de 1937, l'oli "Paisatge de Formiguera". És una vista d'aquest poble de la comarca del Capcir, sobre fusta, titulada al dors per l'autor.