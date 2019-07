Jordà Vitó, premiada a Kiev, Malàisia i Bulgaria

Santi Palos

26.07.2019 | 04:00

L'obra de Teresa Jordà Vitó està vivint un moment de gran difusió internacional, amb l'artista terrassenca que no para de viatjar pel món, nominada i premiada en certàmens de diversos països i continents. Diumenge marxarà a Bali per una estada de vuit dies. Una obra de Jordà Vitó ha estat seleccionada pel "3rd International Watercolor Competition and Exhibition", que l'Associació Internacional ...