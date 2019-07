Bartomeu Amat explica tot el seu "pelegrinatge"

S. P.

26.07.2019 | 04:00

"En vaig fer una autoedició, de tirada molt curta, només per amics i familiars, però el Josep Maria Font em va convèncer per publicar una segona edició com a llibre de la Fundació Torre del Palau", explica Bartomeu Amat i Armengol (Terrassa, 1933), de "Mirant enrere. Diari d'un llarg pelegrinatge". Sort doncs, d'en Josep Maria Font, perquè les quatre-centes pàgines de memòries d'aquest cooperant internacional i ...