Minyons van fer els quarts pilars de sis simultanis 

24.07.2019 | 04:00

Els Minyons de Terrassa van descarregar dissabte a Sant Cugat del Vallès els quarts pilars de sis simultanis de la història castellera, i no pas els tercers, com s'indicava per error a la nostra edició d'ahir. La colla malva va ser la primera a descarregar-los, el 9 d'octubre de 2005. Després, altres dues colles ho han aconseguit, cada una en una sola vegada, els Castellers de Vilafranca el 2015 i la Colla Vella dels Xiquets de Valls el 2017. Minyons de Terrassa és, doncs, l'única colla que ha descarregat dues vegades els pilars de sis simultanis.