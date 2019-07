Setembre de circ amb tretze espectacles

23.07.2019 | 13:43

La tornada de vacances es sinònim de circ a La Maurina. La 11ª edició del Festival del Circ de Terrassa acollirà 13 espectacles a càrrec de 17 companyies i 37 artistes. Hi haurà també cinc activitats complementàries, com tallers i una exposició dels 15 anys de la companyia Filigranes. La cita és, com sempre, a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, del 3 al 5 de setembre. Un dels espectacles del primer dia es la Gala emergent amb artistes que despunten en el gènere artístic que fa vibrar a petits, joves i adults. Aquest any hi ha dues novetats. Una és que hi haurà espectacles per matí després dels tallers per la companyia Circ Xic, que presentarà el seu "Teatre de funàmbuls". Ho farà en una carpa habilitada, el Domo, amb capacitat per cent persones i amb entrada de pagament de 3 a 5 euros. La programació s'ha presentat aquest matí. Ha reunit a la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, juntament amb representants de Tub d'Assaig i de representants de l'AVV de La Maurina.