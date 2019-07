Una parella de Sabadell es despulla a "El contenedor" d'Antena 3

Televisió

22.07.2019 | 13:13

Aquesta nit Antena 3 estrena el programa "El contenedor", l'adaptació espanyola del format "Stripped" i on els habitants de quatre habitatges hauran d'aprendre a conviure i a seguir amb les seves rutines com anar a la feina, a classe o al gimnàs, però prescindint de qualsevol element material, fins i tot la seva pròpia roba. Entre els participants d'aquest "reality" figuren Lídia, de 31 anys, professora propietària d'una escola d'anglès i Dani, de 40 anys i empresari. Són parella i fa un any i mig que viuen junts a Sabadell. Ella és filla d'un pastor evangèlic i ell, empresari del món de la nit. Els dos es declaren molt consumistes i la seva principal motivació al programa és la de reptar-se com a parella.