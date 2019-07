Una partida de carlins torna a Terrassa per cobrar un impost

Santi Palos

20.07.2019 | 04:00

Per Santa Magdalena/ varen entrar els carlins / i els varen tocar l'esquena" va versificar el poetastre local Jacint Elies els fets del 22 de juliol de 1872. Sembla que aquell dia, una partida de carlins, comandada per un tal Joan Castells, arribà a Terrassa per tal de cobrar, de grat o per força, una contribució que, segons ells, l'Ajuntament els hi devia. Els terrassencs s'hi van enfrontar, i van aconseguir que els carlins toquessin el dos. Però emportant-se ...