20.07.2019 | 04:00

Flamencología (avinguda d'Àngel Sallent, 23) ha programat per demà diumenge, a les 12.30 del migdia, una jam session flamenca, d'entrada gratuïta. Hi participen els "cantaores" i guitarristes habituals de l'entitat (José de los Camarones, Luis, Cristobal, Ignacio) i també hi haurà un temps de "micro obert" per a tots aquells que vulguin afegir-se a la jam. Després, a les 2.30 de la tarda, es farà un dinar de germanor.