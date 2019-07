Concert del trio Odettes al pati del Bau House

20.07.2019 | 04:00

Tres dies després de la seva actuació al festival Sónar, on van posar veus a la interpretació en directe de la banda sonora del videojoc "GRID", el trio Odettes actua a la seva ciutat. Avui, a les vuit del vespre, Ana García, Analia Ivaseta i Elisabet Jorba oferiran el seu repertori habitual, de versions de Amy Winehouse, Ariana Grande, Pupinni Sister i altres. Les tres cantants actuen acompanyades del teclista Jan Escudé. Taquilla inversa. També a Bau House, demà a les 12.30 del migdia, hi haurà un "vermut musical" amb actuació del grup La Rateja ja no escombra l'escaleta, que lidera la cantautora i guitarrista Núria Clotet.