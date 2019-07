Els concerts "terrassencs" de Berlinist i Za! triomfen al primer dia del Sónar

Santi Palos

19.07.2019 | 04:00

Ha estat una experiència molt bonica. Tot ha anat perfecte, l'organització, el so, les imatges, el concert, la resposta del públic. Estem rebent molt bones crítiques", explicava ahir a mitja tarda, a aquest diari, Elisabet Jorba, una de les terrassenques que havien pujat a l'escenari al primer concert del festival Sónar Barcelona 2019. Va ser a les dues, a l'espai SónarComplex de Fira Montjuïc, on el grup barceloní Berlinist va interpretar en directe, per primera vegada (potser l'única) la ...